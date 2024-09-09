NASA и "Роскосмос" работают над продлением программы перекрестных полетов к МКС

Фото: roscosmos.ru

NASA и "Роскосмос" намерены и дальше продолжать программу перекрестных полетов к МКС. Об этом сообщил руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что после миссии астронавта Джонатана Кима на российском корабле в феврале 2025 года, о которой уже достигнута договоренность, перекрестные полеты не прекратятся.

"Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов", – заявил он.

По его мнению, это важно как для США, так и для России.

Бауэрсокс заявил, что одной из причин, по которым соглашения пока не удалось заключить, является неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner. Он отметил, что в "Роскосмосе" пока недостаточно уверены в надежности корабля, чтобы отправлять на нем российских космонавтов.

Корабль Starliner 7 сентября отстыковался от МКС в беспилотном режиме, его возвращение на Землю заняло около шести часов.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли. Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.