07 сентября, 04:21Наука
Корабль Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме
Фото: nasa.gov
Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме. Об этом сообщается на сайте NASA.
"Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю", – сообщили в Центре управления полетами в Хьюстоне.
Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли.
Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.
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