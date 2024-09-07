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07 сентября, 04:21

Наука

Корабль Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме

Фото: nasa.gov

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме. Об этом сообщается на сайте NASA.

"Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю", – сообщили в Центре управления полетами в Хьюстоне.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли.

Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA при этом заявили, что планируют вернуть астронавтов в феврале 2025 года.

Новости мира: NASA сообщило о проблемах с кораблем Starliner

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