Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным вернулся на Землю

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

На Землю вернулся американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Отмечается, что вместе с ним после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции (МКС) вернулись и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Сейчас на станции продолжает работать экипаж экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Александра Горбунова, а также астронавтов NASA Дональда Петтита, Ника Хейга, Барри Уилмора и Суниты Уилльямс.

Корабль Crew Dragon с Горбуновым отправился к МКС 28 сентября. Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произошла 30 сентября в 00:30 по московскому времени. Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и NASA.

Ранее экипаж корабля "Союз МС-25" завершил годовую миссию на МКС, на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон.