Зеленский заявил о ликвидации всех пожаров в зоне отчуждения

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы.

"На территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", – приводит ТАСС его слова.

Украинский лидер также отметил улучшение пожароопасной ситуации в Житомирской области. Он сообщил, что там удалось потушить большинство участков, охваченных огнем.

Ранее сообщалось о том, что спасатели локализовали последние очаги пожара в Чернобыльской зоне. Очаги пожара были остановлены вблизи села Кривая Гора и села Рудьки – Буряковка.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Он разошелся на площади 20 гектаров, после чего вырос до 35 гектаров. Тушение затруднял сильный ветер.