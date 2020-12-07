Греция продлила локдаун из-за COVID-19 до 7 января

Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis

Правительство Греции продлило карантин из-за коронавируса до 7 января. В стране сохранится комендантский час с запретом на перемещения в ночное время и межрегиональное перемещение, будут закрыты школы, суды, рестораны и развлекательные заведения, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

Он также заявил, что решение об открытии церквей, парикмахерских и розничных магазинов будет принято в ближайшее время и к концу недели будут сделаны новые заявления. По словам Петсаса, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.

"Эпидемиологические данные показывают стабилизацию и небольшое снижение числа случаев инфицирования. Однако темпы снижения медленные и заставляют правительство выбирать возврат к нормальной жизни с более безопасным путем. Наш путь будет медленнее, но стабильнее. Защиту общественного здоровья и общественной жизни нельзя взвесить ни на каких весах", – передает слова Петсаса РИА Новости.

Ранее ограничения из-за коронавируса продлили до 20 декабря власти Германии. Как отметила в своем заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель, меры против коронавируса в стране отменять еще рано, поэтому они могут быть продлены до января.