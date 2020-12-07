Греция продлила локдаун из-за COVID-19 до 7 января

15:27
Фото: AP Photo/Yorgos Karahalis
Правительство Греции продлило карантин из-за коронавируса до 7 января. В стране сохранится комендантский час с запретом на перемещения в ночное время и межрегиональное перемещение, будут закрыты школы, суды, рестораны и развлекательные заведения, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.
Он также заявил, что решение об открытии церквей, парикмахерских и розничных магазинов будет принято в ближайшее время и к концу недели будут сделаны новые заявления. По словам Петсаса, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.
"Эпидемиологические данные показывают стабилизацию и небольшое снижение числа случаев инфицирования. Однако темпы снижения медленные и заставляют правительство выбирать возврат к нормальной жизни с более безопасным путем. Наш путь будет медленнее, но стабильнее. Защиту общественного здоровья и общественной жизни нельзя взвесить ни на каких весах", – передает слова Петсаса РИА Новости.
Ранее ограничения из-за коронавируса продлили до 20 декабря власти Германии. Как отметила в своем заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель, меры против коронавируса в стране отменять еще рано, поэтому они могут быть продлены до января.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: