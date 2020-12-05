Португальцы не смогут навещать родственников на Новый год

20:31
Фото: AP Photo/Paulo Duarte
Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что жителям страны запрещается навещать родственников из других муниципалитетов на Новый год. Сделать это они смогут на Рождество.
"Будут запрещены праздники, открытые для публики, или встречи в общественных местах более шести человек", – добавил он.
Премьер также напомнил о необходимости надевать защитную маску тем, кто будет отмечать праздники в компании.
Португальцам будет разрешено передвигаться между муниципалитетами в рождественские праздники – с 23 по 26 декабря. В ночь на 25 декабря в 02.00 наступит комендантский час.
С 31 декабря по 4 января жители страны уже не смогут навещать родственников из других регионов. Также не получится встретить Новый год на улице. Комендантский час наступит в 01.00.
Ранее о рекордном числе заразившихся COVID-19 за сутки заявили в Турции. Там зафиксировали 32 736 случаев заражения.
Руководитель ведомства Фахреттин Коджа отметил, что в ряде регионов в Турции достигнут третий пик пандемии. В последнюю неделю эксперты не раз фиксировали рекордные данные относительно новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.
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