В Чехии продлили режим ЧС из-за COVID-19

04:53
Фото: EPA/TASS/MARTIN DIVISEK
Власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента страны.
Режим ЧС начал действовать в Чехии с 5 октября. Его срок истекал 12 декабря. При этом власти приняли решение продлить режим до 23 декабря.
Как сообщает РИА Новости, в республике сократили время работы ресторанов, клубов, баров и других точек общепита. Кроме того, власти ввели запрет на распитие спиртных напитков на улице и продажу алкоголя на базарах и рынках. Контроль за соблюдением ограничений осуществляют полицейские.
Отмечается, что правительство страны настаивало на продлении режима ЧС на 30 дней, до 11 января.
С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились 556 927 человек. От инфекции скончались 9 136 граждан Чехии.
Ранее сообщалось, что власти Чехии с 3 декабря ослабят карантинные ограничения. В частности, в стране планировалось открыть магазины и рестораны.
В Чехии планируют вернуться к жестким ограничениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: