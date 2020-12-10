В Чехии продлили режим ЧС из-за COVID-19

Фото: EPA/TASS/MARTIN DIVISEK

Власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента страны.

Режим ЧС начал действовать в Чехии с 5 октября. Его срок истекал 12 декабря. При этом власти приняли решение продлить режим до 23 декабря.

Как сообщает РИА Новости, в республике сократили время работы ресторанов, клубов, баров и других точек общепита. Кроме того, власти ввели запрет на распитие спиртных напитков на улице и продажу алкоголя на базарах и рынках. Контроль за соблюдением ограничений осуществляют полицейские.

Отмечается, что правительство страны настаивало на продлении режима ЧС на 30 дней, до 11 января.

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразились 556 927 человек. От инфекции скончались 9 136 граждан Чехии.

Ранее сообщалось, что власти Чехии с 3 декабря ослабят карантинные ограничения. В частности, в стране планировалось открыть магазины и рестораны.