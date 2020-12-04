Чешские ученые изобрели бумагу, убивающую коронавирус

Ученые из Академии наук Чехии изобрели бактерицидную бумагу, полностью уничтожающую коронавирус через 30 минут после его попадания на поверхность. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Проведенные тесты показали, что за 10 минут вирус типа COVID-19 уничтожается на 70 процентов, а через 30 минут происходит полное уничтожение коронавируса, попавшего на ее поверхность", – заявил представитель Академии наук Чехии Иржи Собека.

Он объяснил, что такое действие бумаги обусловлено ее пропиткой специальным химическим составом, благодаря которому с поверхности исчезают 99% микробов всего за одну минуту. Разработчики полагают, что изобретение со временем найдет широкое применение при производстве денег и документов.

В настоящее время уже известно о планах производства в Чехии 10 тонн такой бумаги.

Ранее британские ученые установили связь стирки с повышенным риском заражения коронавирусом. По их данным, инфекция, которая содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособной на тканях и поверхностях до трех суток.