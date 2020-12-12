В СФ призвали молодежь строже всех соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самой опасной группой среди распространителей COVID-19 является молодежь. Данной категории граждан необходимо строже всех соблюдать антиковидные правила в новогодние праздники, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Специалист подчеркнул, что молодые люди реже других заражаются инфекцией, а также переносят коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

По мнению врача, люди старшего возраста, которые не болели коронавирусом, боятся заразиться. Они соблюдают все меры предосторожности, а Новый год будут встречать дома.

"А вот молодые люди хотят пойти в ресторан, на концерт, не считают для себя необходимым находится дома, носить маску, соблюдать дистанцию и так далее", – приводит ТАСС слова Круглого.

Ранее психолог посоветовала одиноким людям отпраздновать Новый год в интернете. В новогоднюю ночь можно общаться с друзьями онлайн с помощью различных приложений, что поможет создать ощущение единства с другими людьми.

