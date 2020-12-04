В Госдуме предложили три направления для новогоднего отдыха россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал три перспективных направления для отдыха россиян на новогодних каникулах. Речь идет о Сочи, Мурманской области и Калуге.

Парламентарий напомнил, что Сочи – это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников. По его словам, лучшие горнолыжные курорты страны находятся в получасе езды от Адлера.

"Среднемесячная январская температура в Сочи за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла. Поэтому это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям", – приводит слова депутата РИА Новости.

Более подготовленным туристам он посоветовал приглядеться к Мурманской области. Кривоносов заметил, что в последние годы это направление активно набирает популярность. Особенно оно привлекает любителей активных видов отдыха – для них в регионе подготовили снегоходные туры и горнолыжные склоны.

"Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега", – рассказал парламентарий.

Поскольку рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за ограничений по коронавирусу, жителям столицы он рекомендует съездить в соседние областные центры – к примеру, в Калугу. В этом году ее объявили новогодней столицей России.

Депутат призвал туристов соблюдать все необходимые меры безопасности: в помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, а также внимательно следить за текущей эпидемиологической ситуацией.

Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными авианаправлениями осени. Также россияне активно покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

В рейтинг популярных железнодорожных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.