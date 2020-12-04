В Госдуме предложили три направления для новогоднего отдыха россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампредседателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал три перспективных направления для отдыха россиян на новогодних каникулах. Речь идет о Сочи, Мурманской области и Калуге.
Парламентарий напомнил, что Сочи – это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников. По его словам, лучшие горнолыжные курорты страны находятся в получасе езды от Адлера.
"Среднемесячная январская температура в Сочи за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла. Поэтому это прекрасный выбор для тех, кто хочет заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям", – приводит слова депутата РИА Новости.
Более подготовленным туристам он посоветовал приглядеться к Мурманской области. Кривоносов заметил, что в последние годы это направление активно набирает популярность. Особенно оно привлекает любителей активных видов отдыха – для них в регионе подготовили снегоходные туры и горнолыжные склоны.
"Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега", – рассказал парламентарий.
Поскольку рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за ограничений по коронавирусу, жителям столицы он рекомендует съездить в соседние областные центры – к примеру, в Калугу. В этом году ее объявили новогодней столицей России.
Депутат призвал туристов соблюдать все необходимые меры безопасности: в помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, а также внимательно следить за текущей эпидемиологической ситуацией.
Москва, Сочи и Санкт-Петербург стали самыми популярными авианаправлениями осени. Также россияне активно покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.
В рейтинг популярных железнодорожных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: