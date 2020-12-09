Психологи рассказали о депрессии, которая может возникнуть после новогодних каникул

Фото: depositphotos/IgorVetushko

После новогодних праздников у многих россиян может начаться депрессия, считают психологи. Об этом сообщает News.ru.

"Это все будет приводить к тому, что люди станут расслабляться дома с помощью алкоголя. Поэтому в такие периоды всегда возрастает летальность, преступность, число травм и депрессий, так как она всегда спутница алкогольной интоксикации", – рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.

Он добавил, что алкоголь будет присутствовать не только в жизни тех, кто страдает соответствующей зависимостью, но и тех, кто страдает от депрессий. При этом врач предупредил, что смешивать психотропные препараты, которые кто-то может принимать по назначению специалистов, с алкоголем нельзя.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров также отметил, что проблемы из-за коронавируса подтолкнут людей к самому доступному методу развлечений – алкоголю.

"Любые значимые события являются катализатором психологических проблем. На мой взгляд, сейчас люди потеряли ориентир. Они очень зациклены на праздниках, выходных. Поэтому в период застолий стараются получить от жизни все", – объяснил Жавнеров.

А вот врач-психиатр Владимир Крупин считает, что всплеска депрессий не будет, поскольку самые эмоциональные граждане уже почувствовали ухудшение самочувствия. Он пояснил, что уже почти год россияне живут в "новом режиме", а значит, привыкли к пандемии.

"Думаю, этот год россияне проводят с самыми непростыми чувствами, у них будет много надежд, что в 2021 все наладится. С одной стороны, это психологически позитивный настрой. С другой, завышенные ожидания могут обернуться для россиян по-разному", – сказал Крупин.

Положительную сторону в антиковидных правилах нашла и психоаналитик Наталья Толстая. Она подчеркнула, что люди сами способны создавать себе хорошее настроение. В этом им может помочь украшение дома к празднику.

"Помогут поднять настроение и какие-то смешные аксессуары, в которые можно нарядиться на новогоднее застолье. Вообще Новый год нужно обязательно встречать наряженными, даже если вы будете поздравлять близких по видеосвязи", – высказалась Толстая, добавив, что подарки и благотворительность также способствуют повышению настроения.

Эксперт заключила, что во время каникул россиянам стоит не переедать, высыпаться и наслаждаться настоящим.

Ранее психолог рассказала, что приблизить исполнение своих желаний в канун Нового года можно, описав их на листе бумаги. Во время составления списка желаний человек концентрируется на своей цели, визуализирует ее. Это может помочь ему даже наметить план по достижению желаемого.

