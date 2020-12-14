В Швейцарии врачи призывают власти ввести жесткий карантин по всей стране

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Директор больницы Цюриха Грегор Цюнд призвал ввести в стране более строгие национальные меры из-за распространения коронавирусной инфекции, передает портал BFM.

Цюнд считает, что необходимо в первую очередь закрыть магазины, рестораны, музеи и спортивные сооружения. Также, по его мнению, следует запретить катание на лыжах и обязать граждан повсеместно носить маски.

По данным портала, пять университетских больниц в Базеле, Берне, Цюрихе, Лозанне и Женеве на текущей неделе направили письмо министру здравоохранения Алену Берсе, в котором выразили свою озабоченность из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Федеральный совет Швейцарии с 12 декабря постановил изменить график работы магазинов, ресторанов, музеев и библиотек. Им поручено закрываться не позже 19:00. Также введен запрет на проведение общественных мероприятий, кроме церковных служб. Ограничительные меры продлятся до 22 января.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 70,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,599 миллиона человек скончались. В России зафиксировали 2 681 256 случаев коронавируса. За весь период умер 47 391 человек, выздоровели 2 124 797 человек.

