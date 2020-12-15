Власти столицы не видят предпосылок для тотального локдауна

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Власти Москвы не видят предпосылок для введения тотального локдауна в городе. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
"Мы надеемся все-таки избежать локдауна. Многие страны на сегодняшний день уже пошли по этому пути: кто-то ввел комендантский час, кто-то уходит в тотальный локдаун фактически на месяц. В Москве и магазины, и рестораны работают, пока каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет", – отметил он.
Кроме того, Немерюк напомнил, что запрет на работу ресторанов, баров и кафе после 23:00 будет действовать и в новогоднюю ночь.
"Пока что у нас полный запрет в новогоднюю ночь, поэтому в 23 часа все предприятия общественного питания должны поблагодарить своих клиентов, поздравить с наступающим Новым годом и отправить их домой праздновать", – рассказал глава столичного департамента торговли и услуг.
Также власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения в местах досуга в новогодние праздники.
"Никаких ограничений нет. И в предновогодние, и в посленовогодние дни все катки работают", – подчеркнул Немерюк.
Ранее Сергей Собянин назвал условие для ужесточения антиковидных мер в Москве. По словам мэра, более жесткие ограничения могут быть введены, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов.
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