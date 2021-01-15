В РФ могут появиться тест-системы, которые будут определять мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие 2–3 недели Россия планирует создать тест-систему для определения отличий между обычным вирусом и вирусом с мутацией. Об этом она сообщила на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Очень важно то, что мы можем получить тест-систему, я думаю, что на это уйдет не больше 2–3 недель, которая будет дифференцировать вирус обычный от вируса с мутациями. Обрели инструмент, определяющий те или иные изменения вируса", – сказала Попова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы. Она добавила, что Россия принимает участие в изучении эволюции пандемического потенциала коронавируса и его генетического разнообразия.

За последние сутки в РФ обнаружили 24 715 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии в России выявили 3 520 531 заболевшего коронавирусом. 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных заболеванием.

