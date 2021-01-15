Голикова сообщила, что в России изучают 600 образцов штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"После появления в России больных коронавирусом наши ученые выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс", – заявила Голикова.
Она добавила, что Россия принимает участие в изучении эволюции пандемического потенциала коронавируса и генетического разнообразия.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Она отметила, что это естественный процесс.
За последние сутки в РФ обнаружили 24 715 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии в России выявили 3 520 531 заболевшего коронавирусом. 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных заболеванием.
В Москве выявили 5 893 новых случаев COVID-19 за сутки
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