Голикова сообщила, что в России изучают 600 образцов штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России изучают более 600 образцов штаммов коронавируса, 400 из них уже расшифрованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"После появления в России больных коронавирусом наши ученые выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс", – заявила Голикова.

Она добавила, что Россия принимает участие в изучении эволюции пандемического потенциала коронавируса и генетического разнообразия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Она отметила, что это естественный процесс.

За последние сутки в РФ обнаружили 24 715 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии в России выявили 3 520 531 заболевшего коронавирусом. 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных заболеванием.

