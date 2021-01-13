"Британский" штамм коронавируса в РФ не распространился – эпидемиолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что дальнейшего распространения нового "британского" штамма коронавируса в России не произошло. Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодня в РФ случай выявления "британского" штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло", – сказал Горелов.

Новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.

Профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин сообщал, что бороться с новыми штаммами коронавируса возможно с помощью приобретенного иммунитета и вакцинации. Он отметил, что опасность мутаций коронавируса заключается в его большей заразности.

