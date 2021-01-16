Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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09:02

Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19

мэр Москвы медицина город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Теперь получить прививку смогут индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Пользоваться услугой указанные категории горожан могут, начиная со вторника, 19 января.

Мэр отметил, что пункты вакцинации в городе работают каждый день без выходных. Он добавил, что записаться на прививку можно на портале mos.ru, а также через другие каналы.

Ранее сообщалось, что в Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса. На следующей неделе, 20 января, в городе откроют шесть таких точек. Они расположатся во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-опере", фуд-молле "Депо" и нескольких торговых центрах.

Также стало известно, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января.

Подтверждение вакцинации от коронавируса в будущем может стать обязательным

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