Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Теперь получить прививку смогут индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Пользоваться услугой указанные категории горожан могут, начиная со вторника, 19 января.

Мэр отметил, что пункты вакцинации в городе работают каждый день без выходных. Он добавил, что записаться на прививку можно на портале mos.ru, а также через другие каналы.

Ранее сообщалось, что в Москве заработают выездные пункты вакцинации от коронавируса. На следующей неделе, 20 января, в городе откроют шесть таких точек. Они расположатся во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон-опере", фуд-молле "Депо" и нескольких торговых центрах.

Также стало известно, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января.

