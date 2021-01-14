Собянин допустил, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

18:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин считает, что в мае 2021 года москвичи смогут вернуться к нормальной жизни. Этому, по словам мэра, послужит снижение заболеваемости коронавирусом.
"Мой прогноз был – май месяц. Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января – в феврале мы увидим более стабильную динамику. Но чтобы уже совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, будет май месяц", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что это произойдет при условии, если люди будут вакцинироваться от COVID-19. Глава города заявил, что в феврале – марте объемы выпуска вакцины будут большие. Остальное уже будет зависеть от желания горожан, сказал глава города.
Ранее Собянин отметил, что в новогодние праздники в столице уровень заболеваемости коронавирусом серьезно снизился. Он также заявил об уменьшении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице. Он выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью в Москве улучшится к концу января.
До этого мэр сообщал, что из-за неопределенной ситуации с COVID-19 было принято решение продлить часть ограничений. В частности, столичные вузы и колледжи продолжат дистанционное обучение.
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: