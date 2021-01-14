Собянин допустил, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин считает, что в мае 2021 года москвичи смогут вернуться к нормальной жизни. Этому, по словам мэра, послужит снижение заболеваемости коронавирусом.

"Мой прогноз был – май месяц. Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января – в феврале мы увидим более стабильную динамику. Но чтобы уже совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, будет май месяц", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что это произойдет при условии, если люди будут вакцинироваться от COVID-19. Глава города заявил, что в феврале – марте объемы выпуска вакцины будут большие. Остальное уже будет зависеть от желания горожан, сказал глава города.

Ранее Собянин отметил, что в новогодние праздники в столице уровень заболеваемости коронавирусом серьезно снизился. Он также заявил об уменьшении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице. Он выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью в Москве улучшится к концу января.

До этого мэр сообщал, что из-за неопределенной ситуации с COVID-19 было принято решение продлить часть ограничений. В частности, столичные вузы и колледжи продолжат дистанционное обучение.