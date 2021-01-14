Еще 7 049 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 7 049 пациентов, сообщает Оперштаб.



"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 722 487", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Москве за последние сутки зафиксировано 5 893 новых случая заражения, госпитализирован 1 591 человек, 68 пациентов скончались.

В России за последние 24 часа выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что с продолжением пандемии повышается риск формирования новых мутаций коронавируса. В связи с этим, по его словам, необходимо объединить усилия стран в борьбе с COVID-19.

