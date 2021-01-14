В Москве разрабатывают систему льгот для переболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил о разработке в столице системы послаблений для переболевших COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, <...> мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте", – сказал Собянин.

Ранее мэр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве в новогодние праздники. Градоначальник подчеркнул, что среди детей заболеваемость снизилась почти в два раза. Это, по его словам, подтолкнуло к принятию решения о возвращении школьников к очному формату обучения.

Собянин также выразил надежду, что ситуация с вирусом в столице улучшится к концу января. По его словам, положительная динамика должна быть отмечена через 2–3 недели. В целом градоначальник считает, что москвичи смогут вернуться к обычной жизни в мае.

Накануне Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в стране работает 1 331 прививочный пункт. Она призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

