Медики предупредили о риске вспышки опасного грибкового заболевания из-за пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стать причиной вспышки опасного грибкового заболевания в больничных стационарах. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам медиков, речь идет о грибке Candida auris. Он быстро распространяется внутри больниц и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации.
Вспышки опасной инфекции в коронавирусных стационарах происходят по всему миру уже сейчас, предупреждают эксперты. Как отметил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко, грибок крайне сложно диагностировать и лечить. Кроме того, патоген неуязвим к нескольким классам противогрибковых лекарств.
Эксперт также сообщил, что идентифицировать данный вид грибков при помощи обычных микробиологических методов не получится. Для определения понадобятся масс-спектрометрия и другие методики. Эти процедуры возможно провести только в крупных центрах.
"Грибы рода Candida хорошо прогнозируемы. <...> Они гораздо менее генетически изменчивы, чем бактерии", – рассказал президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома. Он подчеркнул, что к данному вопросу стоит подходить очень избирательно.
За последние сутки в России выявили 23 586 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 849 человек.
В Москве за сутки коронавирусом заразились более 4,5 тыс человек
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