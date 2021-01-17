Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, какая ошибка при домашнем лечении от коронавируса, может привести к летальному исходу.
В своем Telegram специалист отметил, что данное заболевание относится к категории ОРЗ. Оно проходит само и требует лишь вспомогательного лечения.
"Люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях", – сказал врач.
Он объяснил, что к вопросу лечения COVID-19 стоит подходить очень избирательно. Мясников процитировал одного из врачей: "пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил".
Доктор добавил, что врачам порой трудно отказать пациенту, который плохо себя чувствует, жалуется на температуру и слабость. Однако потом может оказаться, что "температура редко выше 38, и одышки нет и насыщение крови кислородом на пульсоксиметре 96 процентов и надо просто потерпеть", – прокомментировал врач.
Гормональные препараты и антибиотики при лечении коронавируса принимать нельзя, уведомил специалист.
"Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" – сказал доктор.
Он призвал людей, болеющих коронавирусом, побольше отдыхать, легко, но калорийно питаться, много пить, принимать жаропонижающие и витамины. "От тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет своевременная вакцинация", – заключил Мясников.
Ранее доктор предположил, что спад заболеваемости коронавирусом, зафиксированный в России в период новогодних каникул, может продлиться на протяжении трех месяцев, после чего вновь последует повышение заболеваемости.
В Москве готовятся к открытию выездных пунктов вакцинации от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: