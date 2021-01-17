Мясников назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, какая ошибка при домашнем лечении от коронавируса, может привести к летальному исходу.

В своем Telegram специалист отметил, что данное заболевание относится к категории ОРЗ. Оно проходит само и требует лишь вспомогательного лечения.

"Люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с КОВИД-ОРЗ сами либо в своих семьях", – сказал врач.

Он объяснил, что к вопросу лечения COVID-19 стоит подходить очень избирательно. Мясников процитировал одного из врачей: "пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил".

Доктор добавил, что врачам порой трудно отказать пациенту, который плохо себя чувствует, жалуется на температуру и слабость. Однако потом может оказаться, что "температура редко выше 38, и одышки нет и насыщение крови кислородом на пульсоксиметре 96 процентов и надо просто потерпеть", – прокомментировал врач.

Гормональные препараты и антибиотики при лечении коронавируса принимать нельзя, уведомил специалист.

"Тут очень важно проявить твердость. Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" – сказал доктор.

Он призвал людей, болеющих коронавирусом, побольше отдыхать, легко, но калорийно питаться, много пить, принимать жаропонижающие и витамины. "От тяжелого течения коронавируса людей из группы риска убережет своевременная вакцинация", – заключил Мясников.

Ранее доктор предположил, что спад заболеваемости коронавирусом, зафиксированный в России в период новогодних каникул, может продлиться на протяжении трех месяцев, после чего вновь последует повышение заболеваемости.

