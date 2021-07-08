Врач оценила риск заражения туберкулезом и ветрянкой в подъезде многоэтажки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 рассказала, насколько велик риск заражения туберкулезом, ветряной оспой и кишечной инфекцией в подъезде многоэтажного дома.

Ранее врач-эпидемиолог группы компаний "Инвитро" Дарья Тихонова заявила, что именно эти заболевания являются наиболее распространенными среди тех, которые можно подхватить в подъезде многоэтажки. По ее словам, острой кишечной инфекции чаще всего подвержены дети. Основными симптомами заболевания являются рвота, тошнота, высокая температура и боли в животе.

Что касается туберкулеза, то им можно заразиться не только в подъезде многоэтажки, но и в коммунальной квартире или ветхом деревянном доме, объяснила врач. Это связано с тем, что патогены в данных случаях проникают через воздушно-капельный контактный путь. Кроме того, в подъезде можно заразиться и ветряной оспой. Заражение происходит воздушно-капельными и контактными путями, добавила Тихонова.

"Туберкулез и острые кишечные инфекции передаются через руки. Правило очень простое: как максимум мы можем надевать перчатки и в них находиться в подъезде, а потом их нужно аккуратно снять и выбросить. Как минимум, как нас в детстве учили, обязательно мыть руки с мылом, когда приходим с улицы", – рассказала врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Пандемия многих приучила надевать перчатки и носить с собой антисептик. Поэтому, выйдя из подъезда, лучше всего протереть руки антисептиком. Этому следует научить и детей. Если ребенок с детства видит пример родителей, которые сами пользуются антисептиками и ребенку предлагают каждый раз, то для него это становится совершенно естественно.

Эксперт уточнила, что и туберкулезом, и острой кишечной инфекцией можно заразиться не только в подъезде, но и других местах общего пользования, например в транспорте.

Ветряная оспа – это заболевание, которое обладает высокой заразностью, объяснила врач. "И раньше ветрянкой очень часто болели целыми подъездами", – добавила она.

Чернышова порекомендовала узнать свой уровень антител к заболеванию. И если их нет, то сделать прививку.

"Мы сейчас думаем о коронавирусе, но никто не отменял другие инфекции. Имеет смысл, особенно молодым женщинам, которые планируют беременность, лучше заранее сделать прививку, если нет антител. Кроме того, взрослые люди, в отличие от детей, болеют ветрянкой тяжело", – подытожила собеседница Москвы 24.

Ранее врач-психиатр высшей категории Сергей Поздняков рассказал, какие предрасположенности к болезням наблюдаются у людей с разным типом характера.

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Холерики, в отличие от меланхоликов, наоборот, отличаются импульсивностью, вспыльчивостью и иногда агрессией, в связи с этим у людей такого типа практически всегда нарушается отток желчи, объяснил эксперт. По словам Позднякова, для них характерны заболевания печени, поджелудочной железы и желчнокаменная болезнь.

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Сангвиники – люди эмоциональные, целеустремленные, активные, отдающие себя жизни и работе, они, "светя другим, сгорают сами". Именно поэтому для этого типа темперамента чаще всего характерны заболевания сердечно-сосудистой системы, объяснил врач.

Есть еще одна беда: они больше других типов темпераментов склоны к злоупотреблению различными токсическими веществами, в том числе алкоголем, подытожил Поздняков.