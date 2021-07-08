Иммунолог рассказал, кто может заразиться COVID-19 трижды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рассказал, кто может заразиться коронавирусом трижды.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в мире фиксируются случаи заражения COVID-19 в третий раз. По его словам, зачастую человек переносит его даже тяжелее первых двух.
По словам Крючкова, повторные заражения коронавирусом действительно есть.
"Защитный иммунитет длится сильно меньше года. У некоторых людей – максимум до полугода от заболевания. То есть если в первую волну прошлой весной кто-то заболел, то он мог повторно заразиться и ближе к зиме. Соответственно, сейчас подходит время, когда человек может заболеть в третий раз", – объясняет специалист.
На ситуацию с повторными заражениями также влияет появление новых штаммов коронавируса, продолжает Крючков. Частично они уменьшают эффективность иммунитета, который сформировался у человека в ходе предыдущих заболеваний COVID-19, говорит эксперт.
"Имеет значение и инфицирующая доза: сколько времени конкретный человек провел с источником заражения. В открытом пространстве это происходило или в закрытом помещении. Насколько сильным было вирусовыделение у источника заражения. Это все вирусная нагрузка. Если она большая, вероятность заразиться выше, даже если человек переболел", – рассказал иммунолог.
"Если мы условно возьмем 10 случаев заражения в третий раз, тяжелыми из них будет меньшинство. Максимум один-два", – считает эксперт.
Таким образом, переболеть коронавирусом в третий раз могут люди, у которых из-за вышеперечисленных факторов сформировался менее сильный иммунный ответ, предупреждает собеседник Москвы 24.
"К примеру, в зоне риска люди, переболевшие наиболее далекими от нынешних штаммами вируса. То есть если это был совсем ранний вариант, не "британский", не "южноафриканский", соответственно, у них выше риски заразиться "индийским" штаммом. И ниже вероятность у тех, кто "индийским" вариантом уже переболел", – говорит Крючков.
Иммунолог подчеркнул, что от негативных последствий заражения коронавирусом спасает вакцинация.
"Для перенесших коронавирус сейчас применяются те же схемы, которые используются при первой вакцинации у неболевших. Но в дальнейшем будет детализация, уточнение. На мой взгляд, для "Спутника V" через полгода после болезни, скорее всего, будет достаточно "Спутника Лайт" или первого компонента вакцины. Но точного решения здесь пока нет", – резюмировал Крючков.
Ранее стало известно, что повторную вакцинацию от COVID-19 в столице можно пройти в 20 пунктах. Из них 12 находятся в городских поликлиниках, еще 8 расположены в павильонах "Здоровая Москва".
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