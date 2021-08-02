Мясников назвал преимущество России в борьбе с коронавирусом

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществе России перед другими странами в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мясников отметил, что коронавирус протекает волнами с одинаковыми периодами: сначала заболеваемость растет в течение трех месяцев, затем выходит на плато и в итоге ситуация становится лучше.

В связи с этим врач считает, что Россия имеет определенное преимущество, поскольку пандемия пришла в страну на 1,5 месяца позже, чем в Европу и США.

"В этом есть плюс – на их примере мы можем предвидеть ситуацию у нас", – сказал Мясников.

Ранее врач рассказал об одном из самых популярных мифов о вакцинации от COVID-19.

По его словам, многие пациенты опасаются антителозависимого усиления инфекций, которое якобы возникает у привитых граждан.