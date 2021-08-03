Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при штамме "Дельта"

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Штамм "Дельта" активнее поражает молодых людей, чем остальные варианты коронавируса SARS-CoV-2, это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказа врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что под постковидным синдромом врачи подразумевают ряд симптомов, которые сохраняются у переболевших коронавирусом после выздоровления.

"Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других. Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас "постковид" помолодел. <...> Штамм "Дельта" не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска", – сказал Тимаков.

Врач также добавил, что, вероятнее всего, данный штамм будет влиять на иммунные факторы и поражать нервную систему.

"Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом", – отметил он.

Тимаков также рассказал, что защититься от постковидного синдрома можно с помощью вакцинации. По его словам, предварительные данные показывают, что привитые не страдают таким синдромом.

Ранее Тимаков рекомендовал перенесшим COVID-19 пациентам незамедлительно обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами. Также инфекционист посоветовал уделять повышенное внимание состоянию вегетососудистой системы.

Переболевшим коронавирусом женщинам Тимаков рекомендовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно посещать гинеколога. Также раз в полгода следует делать УЗИ молочной железы, брюшной полости и малого таза.