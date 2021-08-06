В Москве выявили 2 583 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице за последние сутки выявили 2 583 новых случая заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 793 человека, на ИВЛ находятся 404 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 4 043 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 382 967", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 65 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус.

Оперштаб напоминает, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений был зафиксирован 1 881 эпизод.