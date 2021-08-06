Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры профилактики COVID-19

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Отдыхающих на российских курортах призвали не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
"Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная, и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде. Расслабляться нельзя, потому что вирус не дремлет", – сказала она.
Попова также сообщила, что прививку от коронавируса сделали более 80% сотрудников отелей Краснодарского края. По ее мнению, благодаря этому риски заражения как для них самих, так и для отдыхающих снижаются.
Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее частые последствия коронавируса.
По ее словам, пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на затрудненное дыхание или одышку, боль в груди или животе, головную боль, боль в суставах и мышцах, диарею, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, панические атаки, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса.
В ВОЗ заявили о периоде реальной опасности из-за коронавируса
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