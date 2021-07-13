Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Делать прививку от гриппа надо не менее чем через месяц после вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в проекте постановления Роспотребнадзора, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Региональным властям поручат провести контроль иммунизации от гриппа сотрудников образовательных организаций. Также им нужно будет своевременно вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса, если эпидемиологическая обстановка по гриппу ухудшится.
В марте сообщалось, что в России порядка 70 миллионов человек получили прививку от гриппа. В феврале этого года говорилось, что в Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 60,2%.
Специалисты пояснили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, в том числе риновирусами – 28,6%, метапневмовирусами – 14,3%, другими вирусами негриппозной этиологии – 57,1%.
В России прививку от гриппа сделали около 70 млн человек
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