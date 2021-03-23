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Общество

23 марта, 21:02

В России прививку от гриппа сделали около 70 млн человек

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России порядка 70 миллионов человек получили прививку от гриппа, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Интервью опубликовано на YouTube-канале "Антонимы".

"Для всех незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы себе поставили задачу привить 70 миллионов человек. И привили", – отметила Голикова.

В феврале этого года сообщалось, что в Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 60,2%.

Специалисты пояснили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе риновирусами – 28,6%, метапневмовирусами – 14,3%, другими вирусами не гриппозной этиологии – 57,1%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что носить медицинские маски в общественных местах россиянам стоит и после окончания пандемии. Речь идет о периодах подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

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