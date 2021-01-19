Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидпорога на 35,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже эпидемического порога на 35,1%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в столице на неделе с 11 по 17 января соответствует сезону года. В то же время показатель заболеваемости на третьей неделе 2021 года в сравнении с последней рабочей неделей 2020 года ниже на 9,2%.

Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями среди детей до 2 лет ниже на 80,9%, среди детей 3–6 лет – на 85,1%, среди детей 7–14 лет – на 80,0%.

Ранее в Москве закончилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Всего в столице были привиты более 7,4 миллиона человек, что составляет 59,1% от общего населения города.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 32 субъектах России. За вторую неделю года специалисты обследовали 17 725 человек с признаками ОРВИ. Всего же проведено 67 506 исследований. Доля положительных находок составила 1,5% от числа исследований.