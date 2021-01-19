Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 32 регионах РФ

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Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 32 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Среди детей до 2 лет небольшое превышение недельного эпидемического порога заболеваемости зарегистрировано в одном регионе, в возрасте 3–6 лет – в трех, 7–14 лет – в четырех. Что касается лиц старше 15 лет, то среди них недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 59 регионах РФ.

За вторую неделю года специалисты обследовали 17 725 человек с признаками ОРВИ. Всего же проведено 67 506 исследований. Доля положительных находок составила 1,5% от числа исследований.

Отмечается, в основном встречаются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, в том числе вирусы парагриппа составили 11,0%, аденовирус – 12,3%, РС-вирусы – 2,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 73,9%.

В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в стране привили 85,9 миллиона человек. Это 59% от численности населения.

Ранее в "Векторе" рассказали о разработке прототипа вакцины от коронавируса и гриппа. Директор центра Ринат Максютов отметил, что прототип комбинированной вакцины показал свою эффективность на животных.