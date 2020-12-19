В "Векторе" рассказали о разработке прототипа вакцины от коронавируса и гриппа

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Директор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что прототип комбинированной вакцины от коронавириуса и гриппа показал свою эффективность на животных. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Максютова, препарат показал свою иммуногенность, теперь центр принимает решение о продолжении расширенных доклинических исследований.

Также по итогам первых исследований на животных эффект показала вакцина против коронавируса и кори. Максютов отметил: исследователи обнаружили, что однократная иммунизация позволяет обеспечить формирование сильного иммунного ответа.

Ранее разработчики "Спутника V" предложили AstraZeneca комбинировать вакцины.