Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Михаил Мурашко рассказал, какие недомогания могут возникнуть после вакцины "Спутник V".

Министр здравоохранения отметил, что в столице привили от коронавирусной инфекции свыше 300 человек. У 14% участников пострегистрационных испытаний, по его словам, есть жалобы на мышечные боли и слабость, передает ТАСС.

"Более 300 человек привиты, у 14% возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, бывает подъем температуры. Это прогнозируемые эффекты, в течение суток, как правило, пропадают", – сообщил Мурашко.

Первую в мире вакцину против COVID-19 зарегистрировали в России 11 августа. Данный препарат получил название "Спутник V". В Москве идет третий, пострегистрационный этап клинических исследований.

В России выявлено 1 068 320 случаев COVID-19, вылечились 878 700 человек, скончались 18 635.

Ранее говорилось, что москвичи сдали плазму для лечения больных COVID-19 уже более 3 тысяч раз. Врач отметил эффективность использования плазмы с антителами к коронавирусу.

Кроме того, ученые обнаружили способное полностью нейтрализовать COVID-19 вещество. Молекулы найденного вещества не связываются с клетками человека.