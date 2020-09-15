Ученые обнаружили способное полностью нейтрализовать COVID-19 вещество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученым удалось обнаружить вещество, способное полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как пишет издание Cell, речь идет о белковом соединении. Оно в 10 раз меньше, чем антитело, использованное в создании препарата Ab8 против коронавируса.

По данным ученых, обнаруженное вещество имеет лучшую способность к диффузии в тканях. Это помогает ему наиболее эффективно производить нейтрализацию инфекции.

Кроме того, молекулы найденного вещества не связываются с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты от действия белкового соединения.

Пока не сообщается, будет ли данное вещество использовано в препаратах против COVID-19.

Ранее российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы. Выяснилось, что при взаимодействии с вирусом экспрессия микроРНК возрастает в 8 раз.