Препарат из бычьих легких снизил летальность от COVID-19 в пять раз – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский препарат, полученный учеными из легких крупного рогатого скота, снизил смертность пациентов с тяжелой формой коронавируса в 3-5 раз, сообщает газета "Известия"

Разработчик препарата Олег Розенберг рассказал, что пациенты, которых лечат этим препаратом, реже переводятся в реанимацию на ИВЛ.

В Сеченовском университете изданию рассказали, что препаратом удалось вылечить 30 пациентов с тяжелым течением болезни из 32. В Перинатальном центре Тюмени выжили все 16 беременных и родильниц с тяжелой формой коронавируса, получавших лекарство.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Баутин добавил, что из 28 больных с тяжелым течением инфекции, которые получали терапию с действующим веществом сурфактантом, 24 пациента выздоровели.

По данным центра, смертность тяжелобольных пациентов удалось снизить с 80 до 14,3 процента. По словам Баутина, препарат "позволяет даже поврежденной вирусом альвеоле оставаться в расправленном состоянии и осуществлять газообмен, насыщать кровь кислородом".

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев указал, что в России с июля развернуто новое рандомизированное исследование применения препарата. По его итогам планируется включить его в рекомендации по лечению больных с COVID-19.

В мире существует около десяти препаратов сурфактанта. Все они создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Вацина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.