Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ "Высшая школа экономики" выявили молекулы микроРНК, которые потенциально могут подавлять все коронавирусы человека, передает журнал PeerJ. Исследования проходили под руководством Степана Нерсисяна и Александра Тоневицкого.
Специалисты обнаружили четыре семейства небольших РНК, которые обладают сайтами связывания со всеми коронавирусами.
Отмечается, что всего известно о существовании семи коронавирусов человека. Четыре из них вызывают обычную простуду, три остальных – атипичную пневмонию и другие осложнения, являющиеся опасными для жизни.
Известно, что после попадания вируса внутрь здоровой клетки он начинает взаимодействие с внутриклеточными биомолекулами, среди которых и содержатся миркоРНК. Если организовать мощную атаку последних, то потенциально возможно остановить распространение вируса. А слабое взаимодействие замедлит его репликацию, что, помогает ему избежать быстрого иммунного ответа в клетке.
Исследователи выяснили, что экспрессия микроРНК возрастает в 8 раз при взаимодействии с вирусом, а также обладает потенциальной возможностью подавить все коронавирусы человека. Поводом для размышлений стал тот факт, что вирус в ходе мутаций не устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой.
"Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ", – отметил Степан Нерсисян.
В планах ученых экспериментальное доказательство своих предположений. Они также намерены выяснить, возможно ли при помощи искусственного использования микроРНК остановить распространение вируса.
Ранее исследователи Каролинского университета в Швеции нашли нанотела, максимально эффективно блокирующие проникновение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в клетки.
Они ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, благодаря которому COVID-19 проникает в клетки организма. При этом у животного образцы крови через 60 дней показали сильный иммунный ответ.
У коронавируса нашли мутацию, которая могла увеличить его заразность
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