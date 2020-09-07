Ученые нашли защищающее от заболевания COVID-19 средство

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ученые нашли нанотела, максимально эффективно блокирующие проникновение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в клетки. Об этом говорится в исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Исследователи Каролинского университета в Швеции ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, благодаря которому COVID-19 проникает в клетки организма. При этом у животного образцы крови через 60 дней показали сильный иммунный ответ.
Позднее научные специалисты клонировали и изучили последовательности нанотел из B-лимфоцитов животного, задействованные в продуцировании антител.
В скором времени удалось найти тип нанотел Ty1, которые прикрепляются к тем частям его шиповидного белка, которые связываются с рецептором ACE2. В связи с этим с повышенной эффективностью получилось предотвратить проникновение вируса в клетки организма.
По словам экспертов, выявленные нанотела меньше по размеру, чем обычные антитела, а также могут быть адаптированы человеком.
Всего в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровели 843 277 человек.
Ранее ВОЗ рассказала о массовой вакцинации против коронавируса в мире. "На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", – объявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
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