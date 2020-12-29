Попова оценила уровень заболеваемости гриппом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость гриппом в РФ сейчас находится на минимальном за 20 лет уровне. Об этом она сообщила в эфире радио "Вести ФМ".
"Мы привили (от гриппа. – Прим. ред.) уже практически 60% совокупного населения РФ. И, учитывая высокую иммунизацию и все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа в стране просто единичные. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет", – заявила Попова.
Ранее она заявила, что в стране есть достаточное количество вакцины. По ее словам, в нынешнем сезоне процедура особенно актуальна из-за распространения коронавируса. Она напомнила, что по решению президента РФ правительство выделило средства на приобретение вакцины на 60% совокупного населения России.
На прошлой неделе в "Векторе" рассказали о разработке прототипа вакцины от коронавируса и гриппа. Директор центра Ринат Максютов отметил, что прототип комбинированной вакцины показал свою эффективность на животных.
В Москве почти 900 тысяч человек сделали прививку от гриппа на рабочем месте
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