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Общество

12:39

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 60,2%. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как уточняется, в городе среди взрослого населения наблюдается снижение заболеваемости на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей.

"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 60,2%, среди детей 0–2 года – на 83,1%, среди детей трех-шести лет – на 84,0%, среди детей 7–14 лет – на 76,4%, среди взрослого населения – на 1,8%", – говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе риновирусами – 28,6%, метапневмовирусами – 14,3%, другими вирусами не гриппозной этиологии – 57,1%.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ в 13 регионах России. Всего были обследованы 11 357 человек на наличие острых респираторных вирусных инфекций, а также было проведено 70 170 исследований. Прививки от гриппа и ОРВИ сделали более 85,9 миллиона человек.

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