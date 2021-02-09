В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ в 13 регионах России, говорится на сайте ведомства.
"В РФ на пятой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13 субъектах РФ и семи центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту РФ)", – говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что в двух регионах замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до двух лет. Еще в семи субъектах наблюдается повышение этих же показателей среди детей в возрасте от трех до шести лет. При этом в 30 регионах недельный эпидпорог превышен в возрастных группах старше 15 лет.
В Роспотребнадзоре сообщили, что всего были обследованы 11 357 человек на наличие острых респираторных вирусных инфекций, а также было проведено 70 170 исследований. Прививки от гриппа и ОРВИ сделали более 85,9 миллиона человек.
Ранее в Москве завершилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Всего в столице были привиты более 7,4 миллиона человек, что составляет 59,1% от общего населения города.
В Москве почти 900 тысяч человек сделали прививку от гриппа на рабочем месте
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