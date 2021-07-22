Ревакцинация от COVID-19 началась во всех прививочных центрах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась во всех прививочных центрах. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", – рассказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что ревакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. После улучшения эпидемиологической ситуации повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможных последствиях постоянной ревакцинации от COVID-19 для организма человека. По словам специалиста, ревакцинация не дает сверхнагрузки на иммунитет, однако способна вызывать антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).

Он также добавил, что сейчас ученые исследуют эффект Т-хелпер-2, который смещает иммунный ответ при ревакцинации в сторону аллергоподобного.

