104-летняя москвичка прошла ревакцинацию от COVID-19

Фото: dszn.ru
В Москве повторную вакцинацию от COVID-19 прошла 104-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты.
Как уточняется, женщина чувствует себя хорошо.
Руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак рассказал, что через шесть месяцев после вакцинации проживающих в домах престарелых проводится ревакцинация.
"После прививки за самочувствием проживающих продолжит наблюдать медицинский персонал домов-интернатов. Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо", – приводятся в сообщении его слова.
Самой пожилой жительницей дома-интерната, которая прошла повторную вакцинацию, стала Любовь Семенова. Она ветеран труда и вдова участника ВОВ. Первую вакцинацию в начале года Любовь Александровна перенесла хорошо. Побочных эффектов у нее не наблюдалось, добавили в пресс-службе.
Ранее москвичам сообщили, что в столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках.
Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.
Житель столицы рассказал об опыте ревакцинации от COVID-19
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