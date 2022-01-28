Терапевт рассказала, как снизить риски заражения "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам сократить социальные контакты, больше быть на свежем воздухе и высыпаться для защиты от "Омикрона".
Вместо посещения торговых центров и магазинов эксперт рекомендует заказывать товары на дом. Это поможет минимизировать социальные контакты, отметила она.
Для поддержки иммунитета специалист советует высыпаться, как можно меньше нервничать и правильно питаться. "Нужно есть побольше фруктов и поменьше полуфабрикатов", – говорит терапевт.
Кроме того, Чернышова рекомендует не посещать поликлиники без острой необходимости.
"Там в одной очереди в процедурный кабинет вы посидите с несколькими людьми, уже возможно заболевшими "Омикроном". Пока лучше вообще несколько изолироваться. Это будет самое правильное решение", – поясняет эксперт.
Однако, если выйти в общественное место все же пришлось, специалист настоятельно рекомендует носить в помещении маску и обрабатывать руки антисептиком или пользоваться перчатками. По возвращении нужно хорошо помыть руки и другие открытые участки тела с мылом, говорит Чернышова.
Нельзя забывать и о вакцинации, говорит эксперт. Она поможет защитить от тяжелого течения заболевания, отмечает терапевт. "К сожалению, вирус мутировал так, что он может затрагивать и вакцинированных, но уже очевидно, что привитые переносят болезнь легко", – подчеркнула Чернышова.
Ранее в МГУ рассказали, какое будущее может ожидать мутацию коронавируса "Омикрон". Отмечается, что в других странах с приходом этого штамма количество новых случаев заболевания COVID-19 ощутимо снизилось после достижения пиковых значений. Не исключено, что в России ситуация с "Омикроном" пойдет по тому же сценарию, считает доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Тамм.
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