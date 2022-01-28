Терапевт рассказала, как снизить риски заражения "Омикроном"

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам сократить социальные контакты, больше быть на свежем воздухе и высыпаться для защиты от "Омикрона".

Вместо посещения торговых центров и магазинов эксперт рекомендует заказывать товары на дом. Это поможет минимизировать социальные контакты, отметила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт В качестве альтернативы посещения торговых центров, кинотеатров ресторанов я предлагаю выйти на природу. Сейчас как никогда прекрасная зимняя погода. Лыжи, прогулки, скандинавские палки, санки с горы – все что угодно без толпы народа, но на свежем воздухе. Это прекрасный способ поддержать свое здоровье.

Для поддержки иммунитета специалист советует высыпаться, как можно меньше нервничать и правильно питаться. "Нужно есть побольше фруктов и поменьше полуфабрикатов", – говорит терапевт.

Кроме того, Чернышова рекомендует не посещать поликлиники без острой необходимости.

"Там в одной очереди в процедурный кабинет вы посидите с несколькими людьми, уже возможно заболевшими "Омикроном". Пока лучше вообще несколько изолироваться. Это будет самое правильное решение", – поясняет эксперт.

Однако, если выйти в общественное место все же пришлось, специалист настоятельно рекомендует носить в помещении маску и обрабатывать руки антисептиком или пользоваться перчатками. По возвращении нужно хорошо помыть руки и другие открытые участки тела с мылом, говорит Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Желательно не ходить в гости, как можно меньше ездить в транспорте. То есть несколько ограничить свои контакты с внешним миром. Все, что можно отложить, лучше отложить.

Нельзя забывать и о вакцинации, говорит эксперт. Она поможет защитить от тяжелого течения заболевания, отмечает терапевт. "К сожалению, вирус мутировал так, что он может затрагивать и вакцинированных, но уже очевидно, что привитые переносят болезнь легко", – подчеркнула Чернышова.

Ранее в МГУ рассказали, какое будущее может ожидать мутацию коронавируса "Омикрон". Отмечается, что в других странах с приходом этого штамма количество новых случаев заболевания COVID-19 ощутимо снизилось после достижения пиковых значений. Не исключено, что в России ситуация с "Омикроном" пойдет по тому же сценарию, считает доцент физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Тамм.

