В Роспотребнадзоре рассказали, где дети чаще всего заражаются COVID-19

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Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что дети чаще всего заражаются коронавирусов в кругу семьи от взрослых.

"Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи. <...> Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до двух лет", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Пшеничная отметила, что детский организм более остро реагирует на вирус, поскольку иммунная система еще не успела ознакомиться с сезонными корнавирусами. При этом, по ее словам, инфекция нередко спускается в самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким. Это приводит к бронхиальной обструкции, сопровождающейся кашлем и одышкой.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране выросло число госпитализированных детей с тяжелым течением COVID-19. Также он указал на то, что дети составляют 21% от общего числа пациентов с коронавирусом на лечении.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила подумать о реабилитации детей, перенесших COVID-19. По ее мнению, коечный фонд в столице позволяет говорить о том, что не будут приняты такие меры, как закрытие школ и вывод на дистанционное обучение. При этом она считает важным подумать о реабилитационных мероприятиях.