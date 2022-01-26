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В Минздраве рассказали, когда пожилым людям с "Омикроном" нужно вызвать врача

Опасные симптомы: когда пожилым людям с "Омикроном" нужно вызвать врача
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что пожилым людям при заражении "Омикроном" обязательно нужно быть под контролем врача при любых симптомах. Особенно если появилась слабость и поднялась температура.

По словам специалиста, у этой категории граждан COVID-19 может протекать атипично, иногда без кашля и температуры, но с другими симптомами. "Чем старше пожилые люди, тем опаснее для них коронавирус. Я думаю, что во всех случаях при обнаружении этой инфекции нужен врач", – говорит Ткачева.

Существуют особо опасные симптомы, на которые обязательно стоит обратить внимание, добавляет эксперт. В частности, скачки температуры и уровень активности пожилого человека, уточняет гериатр.

У пожилых людей бывают атипичные симптомы коронавирусной инфекции, например потеря сознания, резкая слабость, нарушение памяти, нарушение когнитивной функции. Если близкие видят, что как-то резко произошло уменьшение активности пожилого человека, к тому же у него еще температурная реакция, конечно, надо вызывать врача.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ

Если у пожилого человека имеются сердечно-сосудистые заболевания, то риск осложнения при COVID-19 намного выше, говорит эксперт. В этом случае Ткачева рекомендует постоянно следить за показателями артериального давления. У больных сахарным диабетом нужно обязательно контролировать уровень глюкозы в крови, добавляет гериатр.

"Иногда у пожилых при коронавирусе все-таки наблюдается мучительный кашель. Это тоже повод для того, чтобы дополнительно обсудить методы лечения со специалистом", – заключила эксперт.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян объяснил, как пожилым людям следует питаться при заражении "Омикроном". Специалист рекомендовал употреблять легкоусвояемую пищу, чтобы помочь организму справиться с инфекцией. В том числе речь идет об овощах, фруктах и рыбе. Тутельян также посоветовал исключить из меню жаренные на масле продукты.

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