В Минздраве рассказали, как питаться пожилым при заражении "Омикроном"

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Главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал Москве 24, что при заражении "Омикроном" пожилым следует есть легкоусвояемую пищу, чтобы помочь организму справиться с вирусом.

Лучше всего для людей в возрасте подойдут кисломолочные продукты и рыба, отметил он. Также полезны овощи и фрукты, уточнил специалист. Кроме того, важно пить не менее 2 литров воды в день, добавил диетолог.





Виктор Тутельян главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ Пища должна обязательно содержать полный набор витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, белок. Потому что каждое вещество дает свой вклад в сопротивляемость организма. Позволяет нам приспособиться и выйти из тяжелого положения, поэтому должно быть полностью оптимизированное питание.

"Желательно, чтобы это была абсолютно безопасная пища. То есть никаких просроченных, никаких сомнительных продуктов, потому что дополнительная нагрузка может быть смертельно опасна для больных, у которых и так нарушена иммунная система", – подчеркнул Тутельян.

Эксперт советует исключить жаренные на масле продукты, так как тяжелая пища дает еще большую нагрузку на ослабленный вирусом организм. "Это должно быть тушеное блюдо, измельченное механически, чтобы облегчить усвоение еды", – заключил специалист.

Ранее главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал отказаться от антибиотиков при лечении "Омикрона" на дому. По словам эксперта, подойдут лекарства симптоматического действия. Можно использовать жаропонижающие препараты, если температура поднялась выше 38 градусов, или капли при насморке, уточнил Тяжельников.

