Иммунолог называл срок вакцинации после выздоровления от "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач – аллерголог-иммунолог Андрей Продеус в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим "Омикроном" вакцинироваться через 6 месяцев после выздоровления.
"Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше чем через полгода", – говорит эксперт.
Исключение составляют люди с нарушением иммунного ответа и те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию, уточнил специалист.
"Нужно следить, сколько антител у них останется через пару-тройку месяцев, и исходя из этого принимать решение о вакцинации", – объясняет врач.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какие сроки потребуются на восстановление людям, перенесшим "Омикрон". По его словам, это во многом зависит от особенности организма того или иного человека. В некоторых случаях достаточно недели, в иных – месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: