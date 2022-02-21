Иммунолог называл срок вакцинации после выздоровления от "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач – аллерголог-иммунолог Андрей Продеус в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим "Омикроном" вакцинироваться через 6 месяцев после выздоровления.

"Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше чем через полгода", – говорит эксперт.

Исключение составляют люди с нарушением иммунного ответа и те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию, уточнил специалист.

"Нужно следить, сколько антител у них останется через пару-тройку месяцев, и исходя из этого принимать решение о вакцинации", – объясняет врач.





Андрей Продеус врач – аллерголог-иммунолог Желательно иметь некий уровень антител. "Омикрон" переносится достаточно легко теми, у кого есть иммунная защита. Смысл вакцинации и этих антител все-таки в том, чтобы не болеть тяжело.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, какие сроки потребуются на восстановление людям, перенесшим "Омикрон". По его словам, это во многом зависит от особенности организма того или иного человека. В некоторых случаях достаточно недели, в иных – месяца.

