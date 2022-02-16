Иммунолог оценил возможность достичь 100%-го коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 предположил, что максимальный уровень коллективного иммунитета в столице, которого можно достичь, будет составлять 85%.

По данным на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в столице к коронавирусу составляет 59,5%. Вместе с тем количество регионов, где этот показатель более 80%, уменьшилось до пяти. В целом по стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 61,9%.

"Стопроцентный коллективный иммунитет (в Москве. – Прим. ред.) недостижим, достижимо 85%. Потому что дети – это значительная часть населения. Детей вообще пока не вакцинируют, они только переболевают", – напомнил эксперт.

По словам иммунолога, со временем у человека падает уровень антител к коронавирусу, поэтому основное, что нужно для коллективного иммунитета, – своевременная вакцинация.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Нужны именно высокие титры антител к текущей доминирующей линии. Для "Омикрона", наверное, от 1 000 BAU/мл надо начинать, может быть, от 800 BAU/мл, не меньше. То есть 300 BAU/мл, которые работали для "Дельты", уже мало. Небольшие показатели не означают, что человек защищен, и это не значит, что можно включить эти данные в коллективный иммунитет.

Если человек переболел COVID-19, важно, чтобы с момента заражения прошло менее полугода, уточняет специалист. В этом случае он относится к тем, кто помогает формировать коллективный иммунитет, объясняет эксперт. Если прошло больше времени, эти данные учитывать уже нельзя, уверен Крючков.

Ранее первый замкомитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что город достиг стопроцентного иммунитета к COVID-19. При подсчете данных учитывались привитые и переболевшие граждане.