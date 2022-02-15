Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID-19 – власти

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Санкт-Петербург достиг 100% иммунитета к коронавирусу, исходя из общего количества переболевших и привитых, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый замкомитета по здравоохранению города Андрей Сарана.
"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты", – отметил Сарана.
Он уточнил, что в регионе прививку от COVID-19 сделали более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили также более 2 400 детей.
По словам первого замкомитета по здравоохранению, в Петербурге функционирует 190 прививочных пунктов, включая 92 пункта для детей и 50 передвижных пунктов.
"За вчерашний день мы привили более 7 тысяч человек, люди идут, спрос есть", – отметил Сарана.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю снизился с 64,1 до 61,9%. В Москве данный показатель упал с 63,2 до 59,5%.
Россиянам также ранее рассказали о факторах, которые влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Специалист допустил, что на количество выявляемых случаев COVID-19 оказывают влияние особенности распространения инфекции в регионах.
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